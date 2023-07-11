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Группа KAZKA выступила с японской суперзвездой

11 июля 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Группа KAZKA выступила с японской суперзвездой
Группа KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Группа KAZKA выступила с концертом в Японии. Пригласил музыкантов известный японский артист Сугизо.

Видео с выступления появилось на странице украинской группы в Instagram.

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По словам музыкантов группы KAZKA, в Токио они дали концерт вместе с японской суперзвездой, легендарным Сугизо, активно поддерживающим Украину. Кроме музыки, Сугизо продюсирует и создает оупенинги к самым известным аниме, среди которых "Тетрадь смерти", "Наруто" и другие.

Во время выступления группу KAZKA вместе с музыкантом впервые представили совместный трек Peace and Love, релиз которого состоится довольно скоро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Кроме концерта группа KAZKA посетила дипломатические встречи, инвенты для украинцев, музыкальные мероприятия. Впереди несколько дней и важный симпозиум в Университете ООН и еще один концерт в Токио.

Напомним, группа KAZKA представила mood-видео на песню "Без кохання". В нем фронтвумен Александра Зарицкая появилась в свадебном платье не просто так. 30-летняя звезда готовится к свадьбе.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко соберут мировых звезд на благотворительном матче. Мероприятие пройдет в поддержку Украины в Лондоне.

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