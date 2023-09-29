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Гурт KAZKA записав пісню з улюбленим скрипалем Барака Обами

29 вересня 2023 13:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт KAZKA записав пісню з улюбленим скрипалем Барака Обами
Гурт KAZKA. Фото: менеджмент гурту.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт KAZKA презентує новий трек "СОЛОДКІ". Над піснею колектив працював з Дем’єном Ескобаром — американським скрипалем-віртуозом, володарем двох премій Emmy.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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У новій пісні гурт KAZKA об’єднав танцювальні ритми композитора Сергія Єрмолаєва та відверту, майже інтимну лірику Сергія Локшина. Музикант Дем’єн Ескобар активно підтримує Україну від початку повномасштабної війни, тому залюбки погодився на колаборацію з українським гуртом і створив для них струнну партію.

 

"Така особлива й така моя пісня "СОЛОДКІ"! Про любов до себе й почуття до коханих. Про кайф від власного відображення в дзеркалі й тепло, що дарують миті, коли "щока до щоки". Про вогник всередині, який розпалює кожен рух, кожен ритм й справжню насолоду, що дарує кохання. Я впевнена, що цей пост просто зараз читають люди, які розчарувались — в собі, в стосунках, в мріях. Я знаю це відчуття, і розумію, як важко з ним боротись. Але обіцяю, що воно не назавжди! Шукайте власні стимули й опори, вивчайте себе, закохуйтесь у себе день у день та любіть так, як хочете, аби вас любив світ навколо", — написала в соцмережах Олександра Заріцька.

"СОЛОДКІ" — це музична рефлексія солістки гурту Олександри Заріцької про безумовну любов до себе та щире кохання, на яке ми всі заслуговуємо. Навіть під час війни.

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