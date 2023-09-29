Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вперше за 20 років: кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню arrow

Вперше за 20 років: кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню

29 вересня 2023 12:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вперше за 20 років: кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню
Гурт NSYNC. Фото: instagram.com/nsync/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт NSYNC офіційно випустили свій новий сингл під назвою Better Place — перший за понад два десятиліття. Шанувальники оцінили життєрадісний трек.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нова музика від зіркової группи

Група, до якої входять 42-річний Джастін Тімберлейк, 47-річний Джей Сі Чейз, 46-річний Джої Фатон, 44-річний Ленс Басс і 51-річний Кріс Кіркпатрік, представила нову музику на початку цього місяця під час возз’єднання на MTV Video Music Awards 2023.

 

Після прослуховування пісні шанувальники NSYNC у соціальних мережах висловили своє захоплення.

"Слухаю нову пісню NSYNC і плачу".

"Я не можу повірити, що слухаю нову музику від nsync".

"Вони ще кращі", — пишуть фанати.

Гурт був відомим наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років із такими хітами як "It’s Gonna Be Me", "Tearin’ Up My Heart", "This I Promise You" та "Bye Bye Bye", були востаннє були разом на сцені десять років тому на VMAs.

Нагадаємо, Анна Трінчер презентувала відвертий кліп.

Раніше LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз