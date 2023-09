Вперше за 20 років: кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню

Гурт NSYNC. Фото: instagram.com/nsync/

Гурт NSYNC офіційно випустили свій новий сингл під назвою Better Place — перший за понад два десятиліття. Шанувальники оцінили життєрадісний трек.

Нова музика від зіркової группи

Група, до якої входять 42-річний Джастін Тімберлейк, 47-річний Джей Сі Чейз, 46-річний Джої Фатон, 44-річний Ленс Басс і 51-річний Кріс Кіркпатрік, представила нову музику на початку цього місяця під час возз’єднання на MTV Video Music Awards 2023.

Після прослуховування пісні шанувальники NSYNC у соціальних мережах висловили своє захоплення.

"Слухаю нову пісню NSYNC і плачу".

"Я не можу повірити, що слухаю нову музику від nsync".

"Вони ще кращі", — пишуть фанати.

Гурт був відомим наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років із такими хітами як "It’s Gonna Be Me", "Tearin’ Up My Heart", "This I Promise You" та "Bye Bye Bye", були востаннє були разом на сцені десять років тому на VMAs.

