Вперше за 20 років: кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню
Гурт NSYNC офіційно випустили свій новий сингл під назвою Better Place — перший за понад два десятиліття. Шанувальники оцінили життєрадісний трек.
Про це пише Daily Mail.
Нова музика від зіркової группи
Група, до якої входять 42-річний Джастін Тімберлейк, 47-річний Джей Сі Чейз, 46-річний Джої Фатон, 44-річний Ленс Басс і 51-річний Кріс Кіркпатрік, представила нову музику на початку цього місяця під час возз’єднання на MTV Video Music Awards 2023.
Після прослуховування пісні шанувальники NSYNC у соціальних мережах висловили своє захоплення.
"Слухаю нову пісню NSYNC і плачу".
"Я не можу повірити, що слухаю нову музику від nsync".
"Вони ще кращі", — пишуть фанати.
Гурт був відомим наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років із такими хітами як "It’s Gonna Be Me", "Tearin’ Up My Heart", "This I Promise You" та "Bye Bye Bye", були востаннє були разом на сцені десять років тому на VMAs.
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