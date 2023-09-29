Группа KAZKA записала песню с любимым скрипачом Барака Обамы

Группа KAZKA. Фото: менеджмент группы.

Группа KAZKA представит новый трек "СОЛОДКІ". Над песней коллектив работал с Демьеном Эскобаром — американским скрипачом-виртуозом, обладателем двух премий Emmy.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Группа KAZKA представила новую песню

В новой песне группа KAZKA объединила танцевальные ритмы композитора Сергея Ермолаева и откровенную, почти интимную лирику Сергея Локшина. Музыкант Демьен Эскобар активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, поэтому охотно согласился на коллаборацию с украинской группой и создал для них струнную партию.

"Такая особенная и такая моя песня "СОЛОДКІ"! О любви к себе и чувстве к любимым. О кайфе от собственного отражения в зеркале и тепло, дарящих мгновения, когда "щека к щеке". Об огонеке внутри, который разжигает каждое движение, каждый ритм и настоящее наслаждение, которое дарит любовь. Я уверена, что этот пост прямо сейчас читают разочаровавшиеся люди — в себе, в отношениях, в мечтах. Я знаю это ощущение, и понимаю, как трудно с ним бороться. Но обещаю, что это не навсегда! Ищите собственные стимулы и опоры, изучайте себя, влюбляйтесь в себя изо дня в день и любите так, как хотите, чтобы вас любил окружающий мир", — написала в соцсетях Александра Зарицкая.

"СОЛОДКІ" — это музыкальная рефлексия солистки группы Александры Зарицкой о безусловной любви к себе и искренней любви, которой мы все заслуживаем. Даже во время войны.

Ранее кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню.

Напомним LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева.