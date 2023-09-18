Солістка гурту KAZKA зізналася, навіщо насправді ходить у спортзал
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала фанатам свої спортиві тренування. Зірка зазначила, що головна її мета не схуднення.
Про це артистка написала у своєму Instagram.
Здоровий спосіб життя у пріоритеті
Співачка опублікувала кілька фото з тренуванні у спортзалі. Артистка у лосинах та худі активно покращує власне здоров'я на тренажерах.
"Любити себе — це найкрутіше, що зі мною було. Всі мої зовсім не зайві кіло тренуються для здоров'я, для витримки і кращого самопочуття. Так що не пишіть, що Казка знову худне", — прокоментувала співачка.
Олександра Заріцька вже показувала кілька кадрів свого позаконцертного життя. Зірка запостила відео, на якому п'є вітамінний напій. А пізніше артистка поділилася фото зі спортзалу.
"Початок осені в мене завжди сприймається як початок нового року. А в новому році — нові правила і цілі. Ранок — вітаміни", — розказала Заріцька.
Після своєї участі у проєкті "Танці із зірками" Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів.
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