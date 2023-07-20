Группа "Коррупция" презентовала трек о роковых женщинах

Солист группы "Коррупция" Миша Крупин. Фото: instagram.com/corruption.official/

Группа "Коррупция" порадовала поклонников новой песней "Фам Фаталь". Это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Солист коллектива, Миша Крупин, говорит, что песня о женщинах, которые не стоят "за" мужчиной, а собственноручно руководят своей жизнью, знают чего они хотят, борются за свои права и достигают поставленных целей. В настоящее время роковой женщиной является и каждая украинская героиня, которая защищает нас от врага.

"Лично в моей жизни было много таких роковых женщин. Из-за которых я чуть не умер. Я их не понимал, очень сильно обижался. Но сейчас у меня другое мнение. Я считаю, что роковые женщины — удивительные. Именно поэтому эта песня — это поддержка каждой женщины, которая может быть роковой для другого мужчині", — делится музыкант.

Зимой в прошлом году Миша Крупин удивил новостью: он расстается с женой. Свободно ли его сердце сейчас, музыкант пока не признается. Однако уверяет, что всегда при выборе леди своего сердца, прежде всего обращает внимание именно на глубину внутреннего мира женщины.

"Внешняя красота — это дело трендов. Фатальность точно не об этом. Конечно, мы обращаем внимание на то, какие у человека ногти, зубы, но когда ты начинаешь общаться, это все становится неважным", — откровенно признается Миша Крупин.

Интересно и то, что благодаря искусственному интеллекту было создано муд видео, где главная героиня — роковая женщина, изображенная в роли статуи. В древнегреческой культуре создание женской скульптуры было символом сильнейших чувств и возможность отдать дань ее особенностям, красоте, грациозности и непревзойденным формам. Такая женщина оставила свой след не только в сердце, но и навеки в истории.

С началом полномасштабной войны это уже пятый релиз Миши Крупина и группы "Коррупции". Успешными стали премьеры треков "У нашому Місті", "Світло", "До краю світу". Клип на последнюю — собрал уже более 3 миллионов просмотров на ютубе.

Откликнулся поклонникам и трек "Белгород", записанный с Сашей Чемеровым и Колей Сергой.

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