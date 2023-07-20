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Здобутки за роки сольної кар'єри: Настя Каменських готує великий концерт у столиці

20 липня 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Здобутки за роки сольної кар'єри: Настя Каменських готує великий концерт у столиці
Співачка Настя Каменських (NK). Фото: instagram.com/kamenskux/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Настя Каменських (NK) готує велике шоу. Режисером-постановником став креативний директор "Євробачення 2023" від України Герман Нєнов.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Також восени співачка відправиться в другу частину туру "Я — Україна", дати якого будуть скоро відомі. На концертах першої частини туру "Я — Україна" на військові потреби було зібрано близько 750 000 гривень. За ці кошти команді артистки вдалося придбати три автомобілі, які зараз на передовій допомагають нашим захисникам боротися з ворогом. Також разом з ГО "Сенсоріка" розіслали близько 2 тонн гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Сьогодні співачка анонсувала велике сольне шоу в столиці, яке відбудеться 30 вересня в палаці "Україна". На глядачів очікує оновлена програма з новими піснями та улюбленими хітами, а також аукціони, завдяки яким можна буде задонатити на військові й цивільні потреби українців.

 

"Це буде неймовірне шоу, яке об’єднає мої творчі здобутки за майже 6 років існування сольного проєкту NK — коментує співачка. Це хвилюючий момент, на який я чекаю з нетерпінням, адже для артиста кожна зустріч з глядачами — особлива! Радію, що є можливість не тільки подарувати людям позитивний настрій та гарно провести час разом, а й бути корисними та допомогти тим, хто цього потребує. Незабаром після концерту у Києві ми відправимось в другу частину туру "Я — Україна", щоб глядачі з інших українських міст також могли насолодитися новою концертною програмою та долучитись до допомоги країні", — говорить артистка.

Для роботи над цим шоу Настя запросила креативного продюсера "Євробачення 2023" від України, режисера-постановника Германа Нєнова, з яким співачка співпрацює вже багато років.

"Основний об'єднуючий елемент цього шоу — єдність, — розказує Герман Нєнов. — Єдність українців у боротьбі з ворогом, єдність нашого народу не тільки в горі, а і в радості. Впевнений, ми зможемо здивувати глядачів яскравими і глибокими перфомансами".

Раніше співачка Настя Каменських зробила заяву щодо розлучення з Потапом.

Нагадаємо, Олексій Потапенко (Потап) багато років продюсував репера Позитива (Олексій Завгородній), ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Втім, взаємини між ними змінилися останнім часом. 

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