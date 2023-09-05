Гурт Metallica скасував свій концерт: в чому причина

Соліст гурту Metallica. Фото: instagram.com/metallica/

Легендарний хеві-метал-гурт Metallica під час світового туру M72 був змушений відкласти свій другий концерт у Глендейлі, штат Арізона. Соліст колективу змусив похвилюватися прихильників.

Про це йдеться в Instagram гурту.

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Наприкінці квітня група розпочала свій світовий тур M72, у якому кожне місто побачить два концерти по п’ятницях і неділях, а група обіцяє, що жодна пісня не повторюватиметься в обох шоу.

Остання зупинка групи була в Ґлендейлі, штат Арізона, на стадіоні "Стейт Фарм Стедіум". Проте гурт повідомив, що другий вечір буде перенесено на 9 вересня, оскільки вокаліст Джеймс Хетфілд отримав позитивний результат на COVID-19.

Гурт Metallica відмінив концерт. Фото: instagram.com/metallica/

Група поділилася фотографією позитивного результату тесту Хефілда.

"Нам дуже прикро повідомити, що заплановане шоу на State Farm Stadium було перенесено на суботу, 9 вересня 2023 року, оскільки, на жаль, COVID наздогнав Джеймс. Ми надзвичайно розчаровані та шкодуємо про всі незручності, які це спричинило вам; ми з нетерпінням чекаємо повернення, щоб завершити M72 No Repeat Weekend у Глендейлі наступної суботи", — додала група.

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