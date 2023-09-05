Группа Metallica отменила свой концерт: в чем причина

Солист группы Metallica. Фото: instagram.com/metallica/

Легендарная хэви-металл-группа Metallica во время мирового тура M72 была вынуждена отложить свой второй концерт в Глендейле, штат Аризона. Солист коллектива заставил поволноваться поклонников.

Об этом говорится в Instagram группы.

Читайте также:

Неожиданный диагноз

В конце апреля группа начала свой мировой тур M72, в котором каждый город увидит два концерта по пятницам и воскресеньям, а группа обещает, что ни одна песня не будет повторяться в обоих шоу.

Последняя остановка группы была в Глендейле, Аризона, на стадионе "Стейт Фарм Стедиум". Однако группа сообщила, что второй вечер будет перенесен на 9 сентября, поскольку вокалист Джеймс Хэтфилд получил положительный результат на COVID-19.

Группа Metallica отменила концерт. Фото: instagram.com/metallica/

Группа поделилась фотографией положительного результата теста Хеффилда.

"Нам очень грустно сообщать, что запланированное шоу на State Farm Stadium было перенесено на субботу, 9 сентября 2023 года, поскольку, к сожалению, COVID догнал Джеймса. Мы чрезвычайно разочарованы и сожалеем о всех неудобствах, которые это причинило вам; мы с нетерпением ждем возвращения, чтобы завершить M72 No Repeat Weekend в Глендейле в следующую субботу", — добавила группа.

Ранее украинская группа Latexfauna открыла страницу на сайте для взрослых.

Напомним, группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.