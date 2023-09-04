Український гурт Latexfauna відкрив сторінку на сайті для дорослих

Гурт Latexfauna. Фото: instagram.com/latexfauna/

Український інді-поп гурт Latexfauna започаткував оригінальну благодійну ініціативу. Музикнати відкрили профіль на платформі OnlyFans.

Про це гурт повідомив у своїх соцмережах.

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Таким чином музиканти хочуть зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Збройних Сил України. Вартість підписки — 10 доларів на місяць.

"Усі гроші з твоєї підписки підуть на закупівлю дронів. Просто зараз ти всього за 10 баксів зможеш насолодитися ще невиданою піснею "Люцерна", яку месьє Зезюкін грає голяка, а також побачити НЮ фотосесію в аксесуарах NAGOLOVY від Лесі Патоки. А далі тебе чекатиме унікальний контент з наших подорожей, бісайди, знайомі пісні в інших аранжуваннях та всілякий розпусний контент", — розповідають учасники гурту.

Latexfauna — український музичний гурт у жанрі чилвейв. Виконує пісні українською та суржиком. Заснований 2015 року.

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