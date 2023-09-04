Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український гурт Latexfauna відкрив сторінку на сайті для дорослих arrow

Український гурт Latexfauna відкрив сторінку на сайті для дорослих

4 вересня 2023 17:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Український гурт Latexfauna відкрив сторінку на сайті для дорослих
Гурт Latexfauna. Фото: instagram.com/latexfauna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український інді-поп гурт Latexfauna започаткував оригінальну благодійну ініціативу. Музикнати відкрили профіль на платформі OnlyFans.

Про це гурт повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Відверта фотосесія заради ЗСУ

Таким чином музиканти хочуть зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Збройних Сил України. Вартість підписки — 10 доларів на місяць.

 

"Усі гроші з твоєї підписки підуть на закупівлю дронів. Просто зараз ти всього за 10 баксів зможеш насолодитися ще невиданою піснею "Люцерна", яку месьє Зезюкін грає голяка, а також побачити НЮ фотосесію в аксесуарах NAGOLOVY від Лесі Патоки. А далі тебе чекатиме унікальний контент з наших подорожей, бісайди, знайомі пісні в інших аранжуваннях та всілякий розпусний контент", — розповідають учасники гурту.

Latexfauna — український музичний гурт у жанрі чилвейв. Виконує пісні українською та суржиком. Заснований 2015 року.

Раніше Артем Пивоваров вдався до небезпечного трюку заради ЗСУ під час концерту у Польщі.

Нагадаємо, гурт KAZKA повертається з концертом до Києва. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз