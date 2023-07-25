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Группа O.Torvald представила мини альбом с голосовыми сообщениями военных

25 июля 2023 12:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа O.Torvald представила мини альбом с голосовыми сообщениями военных
Фронтмен группы O. Torvald Женя Галич. Фото: Instagram/jenia_galich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Группа O.Torvald, фронтменом которой является защитник нашей страны Женя Галич, презентовали ЕР (мини альбом) "Голосові". Он начинается серией голосовых сообщений военных, записанных в боях в Бахмуте весной этого года, и заканчивается одноименной песней.

Об этом сообщается в соцсетях группы и Галича.

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О новом миниальбом

Все голосовые сообщения, которые можно услышать в первых трех аудио по ссылке — это настоящие разговоры военных, с которыми фронтмен группы O.Torvald Женя Галич проходит военную службу, а разрешение на их публикацию дал командир батальона. Все они были записаны во время реальных боев и документируют жестокую реальность на фронте.

"Голосові" — это одна из самых интимных песен, которую мы когда-то писали. Это внутренний монолог, исповедь, отражение сокровенных страхов. Мы не хотим делать "байрактарщину" или патриотические гимны, однако и обходить войну не можем, ведь это часть моей жизни, часть жизни каждого из нас. Не романтизируйте войну. Это не голливудский фильм или игра. Война — это о смерти, потере близких людей, потере себя. За каждой шуткой о Крыме, за каждым метром отвоеванной или сохранившейся территории стоят сотни и тысячи утраченных жизней", — прокомментировал премьеру Галич.

Новый мини альбом Женя посвятил погибшим собратьям. Также, на своем YouTube-канале группа презентовала лирик-видео на песню "Голосові", съемки которого проходили в одном из киевских баров. По сюжету герой Галича приходит в бар, в котором бурлит жизнь, однако его никто не замечает. В кадре можно увидеть музыкантов группы. За реализацию видео отвечал продакшн Adjè во главе с режиссером Женей Головатенко.

Напомним, ранее мы писали, что в конце весны впервые за два года рок-группа O.Torvald выпустила песню и чувственный клип на нее. Также мы рассказывали, что Tayanna в откровенном топе предстала в новом клипе в компании молодого певца.

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