Женя Галич розповів, як війна його підкосила – український артист міг розпустити гурт "O.Torvald"

Фронтмен гурту "O.Torvald" Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український співак та лідер гурту "O.Torvald" Женя Галич дав відверте інтерв’ю. Фронтмен української рок-групи розповів, чому він довгий час не міг писати пісні, а також зізнався, чому він вирішив взяти паузу в музичній кар’єрі.

Про це Женя Галич розповів у інтерв’ю ЖВЛ в YouTube.

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З 24 лютого, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна та багато зірок написало безліч нових пісень на тему нападу, лідер гурту "O.Torvald" не випустив жодних нових пісень. В інтерв’ю 39-річний співак зізнався, чому він так довго не випускав пісні та взяв паузу в кар’єрі.

Український рок-гурт "O.Torvald" під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

За словами Жені Галича, ще на початку війни в Україні, яку розпочала росія, музиканти рок-гурту почали вирішувати, що їм робити далі. Український артист заявив, що він мав такий період в житті, коли просто не міг писати нові треки та зовсім не хотів виходити на сцену.

Він навіть хотів закрити свій проєкт, але згодом зрозумів, що росія не повинна впливати на його життя. Попри біль та втому, український артист вирішив, що йому потрібно продовжувати жити та робити свою кар’єру й далі.

"Я не міг писати через психологічний стан. Я не міг собі це дозволити. Я поставив собі блок на те, що я не хочу писати. Ми почали давати концерти і я зрозумів, що на 3-4 пісні я починаю ніяково себе відчувати. Я не знав, що робити, про що говорити. Мені хотілося закінчити це все і піти. А зараз дуже хочеться грати, жити. Останні півтора місяці я пишу кожен день", – зізнався український артист Женя Галич.

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