Гурт The Killers обурив прихильників бажанням зіграти з росіянином

Соліст The Killers Брендон Флауерс. Фото: instagram.com/thekillers/

Фанати The Killers зневажені поведінкою улюбленого гурту в Батумі. Після того, як лідер гурту Брендон Флауерс запросив на сцену шанувальника з Росії.

Відео скандалу з'явилося у соціальних мережах.

Не правильно зрозумілі слова

У гурту давно є традиція — на кожному концерті музиканти викликають на сцену на одну зі своїх пісень барабанщика із зали. Цього разу вибір припав на хлопця з плакатом "If destiny is kind, I'll be your drummer tonight", що перекладається як "якщо доля буде прихильною, сьогодні ввечері я буду вашим барабанщиком".

Коли соліст гурту Брендон Флауерс запитав, звідки хлопець приїхав, той відповів, що з Росії. Після цього в залі прокотилася хвиля обурення, а хтось просто пішов із концерту.

У результаті музиканти все ж таки відіграли пісню із запрошеним барабанщиком. Але потім Брендон вирішив поговорити з шанувальниками про те, як "погано ділити людей за національною ознакою".

Гурт The Killers пояснив свій виступ з росіянином. Фото: instagram.com/thekillers/

Через деякий час The Killers розмістили на своїй сторінці в соцмережах пост, про те, що просто хотіли показати, що всі глядачі та фанати гурту є братами та сестрами та їхні слова не правильно зрозуміли. А також висловили надію невдовзі повернутися до Грузії.

