Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гурт The Killers обурив прихильників бажанням зіграти з росіянином arrow

Гурт The Killers обурив прихильників бажанням зіграти з росіянином

16 серпня 2023 09:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт The Killers обурив прихильників бажанням зіграти з росіянином
Соліст The Killers Брендон Флауерс. Фото: instagram.com/thekillers/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Фанати The Killers зневажені поведінкою улюбленого гурту в Батумі. Після того, як лідер гурту Брендон Флауерс запросив на сцену шанувальника з Росії.

Відео скандалу з'явилося у соціальних мережах.

Читайте також:

Не правильно зрозумілі слова

У гурту давно є традиція — на кожному концерті музиканти викликають на сцену на одну зі своїх пісень барабанщика із зали. Цього разу вибір припав на хлопця з плакатом "If destiny is kind, I'll be your drummer tonight", що перекладається як "якщо доля буде прихильною, сьогодні ввечері я буду вашим барабанщиком".

 

Коли соліст гурту Брендон Флауерс запитав, звідки хлопець приїхав, той відповів, що з Росії. Після цього в залі прокотилася хвиля обурення, а хтось просто пішов із концерту.

У результаті музиканти все ж таки відіграли пісню із запрошеним барабанщиком. Але потім Брендон вирішив поговорити з шанувальниками про те, як "погано ділити людей за національною ознакою".

 

Гурт The Killers пояснив свій виступ з росіянином. Фото: instagram.com/thekillers/

Через деякий час The Killers розмістили на своїй сторінці в соцмережах пост, про те, що просто хотіли показати, що всі глядачі та фанати гурту є братами та сестрами та їхні слова не правильно зрозуміли. А також висловили надію невдовзі повернутися до Грузії.

Нагадаємо, Джонні Депп зібрався до Росії.

Раніше російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз