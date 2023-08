Группа The Killers возмутила поклонников желанием сыграть с россиянином

Солист The Killers Брэндон Флауэрс. Фото: instagram.com/thekillers/

Фанаты The Killers разозлены поведением любимой группы в Батуми. После того, как лидер группы Брендон Флауэрс пригласил на сцену поклонника из России.

Видео скандала появилось в социальных сетях.

У группы давно есть традиция — на каждом концерте музыканты вызывают на сцену сыграть одну из своих песен барабанщика из зала. На этот раз выбор пал на парня с плакатом "If destiny is kind, I'll be your drummer tonight", что переводится как "если судьба будет благосклонна, сегодня вечером я буду вашим барабанщиком".

Когда солист группы Брендон Флауэрс спросил, откуда парень приехал, тот ответил, что из России. После этого в зале прокатилась волна возмущения, а кто-то просто ушел с концерта.

В результате музыканты все-таки отыграли песню с приглашенным барабанщиком. Но затем Брэндон решил поговорить с поклонниками о том, как "плохо делить людей по национальному признаку".

Группа The Killers объяснила свое выступление с россиянином. Фото: instagram.com/thekillers/

Через некоторое время The Killers разместили на своей странице в соцсетях пост о том, что просто хотели показать, что все зрители и фанаты группы являются братьями и сестрами и их слова не правильно поняли. А также выразили надежду вскоре вернуться в Грузию.

