Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа The Killers возмутила поклонников желанием сыграть с россиянином arrow

Группа The Killers возмутила поклонников желанием сыграть с россиянином

16 августа 2023 09:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Группа The Killers возмутила поклонников желанием сыграть с россиянином
Солист The Killers Брэндон Флауэрс. Фото: instagram.com/thekillers/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Фанаты The Killers разозлены поведением любимой группы в Батуми. После того, как лидер группы Брендон Флауэрс пригласил на сцену поклонника из России.

Видео скандала появилось в социальных сетях.

Читайте также:

Не правильно понятные слова

У группы давно есть традиция — на каждом концерте музыканты вызывают на сцену сыграть одну из своих песен барабанщика из зала. На этот раз выбор пал на парня с плакатом "If destiny is kind, I'll be your drummer tonight", что переводится как "если судьба будет благосклонна, сегодня вечером я буду вашим барабанщиком".

 

Когда солист группы Брендон Флауэрс спросил, откуда парень приехал, тот ответил, что из России. После этого в зале прокатилась волна возмущения, а кто-то просто ушел с концерта.

В результате музыканты все-таки отыграли песню с приглашенным барабанщиком. Но затем Брэндон решил поговорить с поклонниками о том, как "плохо делить людей по национальному признаку".

 

Группа The Killers объяснила свое выступление с россиянином. Фото: instagram.com/thekillers/

Через некоторое время The Killers разместили на своей странице в соцсетях пост о том, что просто хотели показать, что все зрители и фанаты группы являются братьями и сестрами и их слова не правильно поняли. А также выразили надежду вскоре вернуться в Грузию.

Напомним, Джонни Депп собрался в Россию.

Ранее российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", представил клип на трек из альбома "Мир!!Вашему!!Дому!!". В видео можно увидеть кадры войны в Украине и многих политических и культурных деятелей России и мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз