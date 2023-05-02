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Группа TVORCHI на поезде отправилась на "Евровидение-2023": Укрзализныця устроила сюрприз

2 мая 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа TVORCHI на поезде отправилась на "Евровидение-2023": Укрзализныця устроила сюрприз
Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Группа TVORCHI, которая представляет Украину на "Евровидении-2023", отправилась в английский Ливерпуль, где 13 мая выступит в финале песенного конкурса. Парни устроили автограф-сессию в столице и увидели, какой сюрприз для них устроила Укрзализныця.

Об этом стало известно в Telegram-канале компании.

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Сюрприз от Укрзализныци

Накануне вечером, 1 мая, группа TVORCHI отправилась на поезде Киев-Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль. Музыканты встретились с поклонниками и устроили импровизированную автограф-сессию на железнодорожном вокзале.

Автограф-сессия группы TVORCHI на ж/д вокзале в Киеве. Фото: Telegram/UkrzalInfo

Тем временем компания Укрзализныця переименовала табло на первом пути в TVORCHI-Евровидение.

Платформа на ж/д вокзале в Киеве. Фото: Telegram/UkrzalInfo
Группа TVORCHI на ж/д вокзале в Киеве. Фото: Instastories/tvorchi_official

"Желаем парням успеха и победы, и уже готовы безопасно доставить хрустальный микрофон в столицу, как и в прошлом году", — подписали фотографии в Укрзализныце.

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, кто представляет Польшу на песенном конкурсе в Ливерпуле.

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