Сусіди України на конкурсі "Євробачення-2023": хто представляє Польщу

Польща на конкурсі "Євробачення". Фото: eurovisionworld.com

Вже 9 травня в англійському Ліверпулі пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Через повномасштабну війну в Україні сусідні країни прийняли мільйони наших земляків. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту прихистила Польща — 1 млн 577 тис. То ж не дивно, що до представниці цієї дружньої країни в багатьох українських шанувальників конкурсу "Євробачення" прикута особлива увага.

Новини.LIVE розкаже, хто виступатиме за Польщу на цьогорічному музичному святі.

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Представниця від Польщі

26 лютого у Варшаві відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023". У прямому ефірі, під час двогодинного шоу поляки та національне журі обрало співачку Blanka. Для участі в конкурсі 23-річна модель та діджейка обрала пісню Solo.

Наполовину полька, наполовину болгарка, Blanka з підліткового віку знала, що хоче пов’язати своє життя з музикою. Вона любить виконувати багато складної хореографії на сцені, але її також можна побачити за діджейським пультом. За словами Blanka пісня Solo розповідає про кохання, яке виявилося чимось іншим, ніж здавалося спочатку.

На сторінку молодої артистки підписані понад 150 тисяч користувачів соцмережі Instagram.

Коли виступає та прогнози

Blanka виступить у прямому етері під час другого півфіналу, 11 травня. На сцену полька вийде під дев’ятим номером. До речі, саме під час другого півфіналу українці зможуть голосувати.

Букмекерські контори не ставлять на перемогу Blanka. Під загрозою і кваліфікація до фіналу. В польки коефіцієнт всього 301. В той час, як в українського гурту TVORCHI він 12 (третє місце), а у фаворитки Loreen зі Швеції 1.53.

Прогнози букмекерів на перемогу польської співачки Blanka на конкурсі "Євробачення-2023". Скриншот: eurovisionworld.com

Польща на "Євробаченні"

Країна бере участь в конкурсі з 1994 року. Тоді співачка Едіта Гурняк посіла друге місце, що й досі залишається найкращим результатом Польщі на "Євробаченні".

Дев’ять разів музиканти з Польщі не могли кваліфікуватися до фіналу конкурсу. Також 2012 та 2013 роках після невдалих виступів конкурсантів, країна не брала участь в "Євробаченні". Минулого року співак Охман з композицією River посів 12 місце.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, що фіналу "Євробачення-2023" загрожують плани деяких британців.