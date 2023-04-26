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"Гуси" все зіпсували? Співаку Wellboy "перекрили кисень" через продюсера

26 квітня 2023 17:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Wellboy потрапив у гучний скандал після зйомок кліпу на свою пісню – що відомо
Співак Wellboy на вечері прем'єр з Катериною Осадчою. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодий український виконавець, автор пісень та композитор Wellboy пожалівся публіці на те, що з ним нещодавно трапилося. Виявилося, що після кліпу на пісню "Гуси" молодому українському артисту не дозволили знімати в музеї в Пирогові.

Про це Wellboy розповів у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що 22-річний український артист вирішив йти далі творчим шляхом самостійно. Тому він розірвав контракт з музичним лейблом Papa music, з яким він нещодавно працював. Але це сильно вплинуло на його подальші дії, адже він напоровся на помилки його старої команди.

Справа в тому, що після його кліпу на вже відому пісню "Гуси" йому не дали знімати в музеї Пирогова. Молодий артист хотів зняти відео на території музею в Пирогові, але з’ясувалося, що він має борг перед дирекцією після свого кліпу.

Як стало відомо, команда Wellboy уклала бартер з дирекцією та змогла безкоштовно працювати, але умови виконані не були. Два роки артист нічого про це не знав, а нещодавно він з цим зіткнувся, коли хотів зняти кліп на території музею.

"Тільки що мені подзвонили з музею в Пирогові, ми там мали знімати в музеї одному, і кажуть таку новину: "Wellboy не пускати". Я кажу: "Чому?". А тому що ми, виявляється, з моєю командою мали виступити на концерті за те, що ми кліп знімали безкоштовно в них. Хто пам'ятає кліп "Гуси", той має розуміти, про що я. Така дуже неприємна ситуація. Тому прошу вибачення в музею в Пирогові", — розповів молодий виконавець.

Stories Wellboy
Stories українського артиста Wellboy. Фото: скріншот з Instagram

Wellboy заявив, що йому доводиться вибачатися перед дирекцією за свою стару команду, яка навіть нічого не сказала про цей бартер.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Wellboy розповів, чому він пішов від продюсерів.

Раніше ми розповідали, що артист Wellboy розповів, хто йому допоміг створити новий альбом.

Також ми повідомляли про те, що співак Wellboy заспівав на польській мові.

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