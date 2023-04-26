Wellboy потрапив у гучний скандал після зйомок кліпу на свою пісню – що відомо

Співак Wellboy на вечері прем'єр з Катериною Осадчою. Фото: скріншот з YouTube

Молодий український виконавець, автор пісень та композитор Wellboy пожалівся публіці на те, що з ним нещодавно трапилося. Виявилося, що після кліпу на пісню "Гуси" молодому українському артисту не дозволили знімати в музеї в Пирогові.

Про це Wellboy розповів у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що 22-річний український артист вирішив йти далі творчим шляхом самостійно. Тому він розірвав контракт з музичним лейблом Papa music, з яким він нещодавно працював. Але це сильно вплинуло на його подальші дії, адже він напоровся на помилки його старої команди.

Справа в тому, що після його кліпу на вже відому пісню "Гуси" йому не дали знімати в музеї Пирогова. Молодий артист хотів зняти відео на території музею в Пирогові, але з’ясувалося, що він має борг перед дирекцією після свого кліпу.

Як стало відомо, команда Wellboy уклала бартер з дирекцією та змогла безкоштовно працювати, але умови виконані не були. Два роки артист нічого про це не знав, а нещодавно він з цим зіткнувся, коли хотів зняти кліп на території музею.

"Тільки що мені подзвонили з музею в Пирогові, ми там мали знімати в музеї одному, і кажуть таку новину: "Wellboy не пускати". Я кажу: "Чому?". А тому що ми, виявляється, з моєю командою мали виступити на концерті за те, що ми кліп знімали безкоштовно в них. Хто пам'ятає кліп "Гуси", той має розуміти, про що я. Така дуже неприємна ситуація. Тому прошу вибачення в музею в Пирогові", — розповів молодий виконавець.

Stories українського артиста Wellboy. Фото: скріншот з Instagram

Wellboy заявив, що йому доводиться вибачатися перед дирекцією за свою стару команду, яка навіть нічого не сказала про цей бартер.

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