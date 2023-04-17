Wellboy повернули Instagram: співак пояснив, чому пішов від продюсерів та згадав Бардаша

Співак Wellboy (справжнє ім'я Антон Вельбой). Фото: менеджмент артиста

Минулого тижня співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою два роки. 22-річний артист заявив, що працюватиме сам, а допомагатиме йому в цьому його колишня піар-директорка Марта Останкова. У Wellboy забрали доступ до Instagram та YouTube. Втім, ненадовго.

На сторінці у соцмережі, яку йому нібито повернули, співак опублікував відео, в якому пояснив кардинальні зміни у своїй кар’єрі.

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Пояснення Wellboy

Антон Вельбой зазначив, що він хотів вирішити усе без скандалів, проте вийшло інакше.

Cпівак монотонно прочитав написане заздалегідь звернення, в якому визнав, що він поважав контракт з продюсерським центром. Проте виникли проблеми, які змусили його піти з лейблу.

"Не хочу вдаватися до деталей, але є деякі розбіжності щодо розвитку моєї музики та питань стосовно співпраці з Юрієм Бардашем і його однодумцями... Ми по-різному дивимося на питання розвитку української культури у максимальній сепарації від Росії. В цілому, в колективі була дуже токсична атмосфера… Компанія Papa Music поводить себе не як поважний і достойний продюсерський центр, а як рекетир з 1990-х. Мій Instagram намагаються віджати, ніби ларьок у конкурентів, від мого імені розсилають образи та погрози журналістам. Та пишуть брехню про мою менеджерку. Моїй менеджерці пишуть невідомі російські номери від імені Юрія Бардаша, паралельно з цим представники Papa music пишуть, що написали на неї заяву в СБУ. У 2023 році це недопустимо, це якийсь цирк, я не хочу брати участь у цьому дешевому шоу", — зізнався співак.

Wellboy детальніше зупинився на продюсері Юрії Бардашу, який втік до Росії та відкрито підтримує Путіна. За словами Антона, він не поважає одіозного продюсера як людину. Проте молодий артист визнав, що поважає його як музиканта та продюсера.

"Його вчинок стосовно України, політична та соціальна позиція — повне дно", — заявив Вельбой.

А що продюсери

Власники лейблу Papa music напередодні заявили, що інвестували у Вельбоя 200 тисяч доларів. Тож вони не згодні зі спонтанним рішенням співака працювати з Останковою, яку звільнили з компанії. Papa music збираються подавати до суду на 22-річного виконавця.

Також вони відкидають свою причетність до сепаратистів, заперечують співпрацю з росіянами та навіть самі звернулись до СБУ, аби ті їх перевірили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко зізнався, як вперше почув прізвище Володимира Путіна. Також ми розповідали, що дует ANNA MARIA, чиї батьки працюють на окупантів у Криму, заявили про свою позицію.