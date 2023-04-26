Wellboy попал в громкий скандал после съемок клипа на свою песню – что известно

Певец Wellboy на вечере премьер с Екатериной Осадчей. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель, автор песен и композитор Wellboy пожаловался публике на то, что с ним недавно случилось. Оказалось, что после клипа на песню "Гуси" молодому украинскому артисту не разрешили снимать в музее в Пирогово.

Об этом Wellboy рассказал в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Известно, что 22-летний украинский артист решил идти дальше по творческому пути самостоятельно. Поэтому он разорвал контракт с музыкальным лейблом Papa music, с которым он недавно работал. Но это оказало большое влияние на его дальнейшие действия, ведь он напоролся на ошибки его старой команды.

Дело в том, что после его клипа на уже известную песню "Гуси" ему не дали снимать в музее Пирогова. Молодой артист хотел снять видео на территории музея в Пирогово, но выяснилось, что у него долг перед дирекцией после своего клипа.

Как стало известно, команда Wellboy заключила бартер с дирекцией и смогла бесплатно работать, но условия не были выполнены. Два года артист ничего об этом не знал, а недавно он столкнулся с этим, когда хотел снять клип на территории музея.

"Только что мне позвонили из музея в Пирогово, мы там должны были снимать в музее одному, и говорят такую новость: "Wellboy не пускать". Я говорю: "Почему?". А потому что мы, оказывается, с моей командой должны были выступить на концерте за то, что мы клип снимали бесплатно у них. Кто помнит клип "Гуси", тот должен понимать, о чем я. Такая очень неприятная ситуация. Поэтому прошу прощения у музея в Пирогово", — рассказал молодой исполнитель.

Stories украинского артиста Wellboy. Фото: скриншот из Instagram

Wellboy заявил, что ему приходится извиняться перед дирекцией за свою старую команду, которая даже ничего не сказала об этом бартере.

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