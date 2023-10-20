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Гвен Стефані в ультраміні та компанії дорослих синів отримала зірку на Алеї Слави

20 жовтня 2023 10:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвен Стефані в ультраміні та компанії дорослих синів отримала зірку на Алеї Слави
Співачка Гвен Стефані з дітьми. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легенда музики Гвен Стефані просльозилася, коли отримала омріяну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Співачку прийшли підтримати її друзі, сини та чоловік, співак Блейк Шелтон.

Про це пише Daily Mail.

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Гвен виглядала приголомшливо в сріблястій мінісукні, прикрашеній зірками. Доповнила образ колготками у сіточку, блискучими сріблястими черевиками та яскравим макіяжем.

 

Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters
Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters

 

Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters
Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters

 

Співачка Гвен Стефані з чоловіком Блейком Шелтоном. Фото: Reuters
Співачка Гвен Стефані з чоловіком Блейком Шелтоном. Фото: Reuters

 

Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters
Співачка Гвен Стефані. Фото: Reuters

 

Співачка Гвен Стефані з чоловіком Блейком Шелтоном. Фото: Reuters
Співачка Гвен Стефані з чоловіком Блейком Шелтоном. Фото: Reuters

З промовою на честь дружини виступив кантрі співак Блейк Шелтон, назвавши її однією з найбільших зірок музики. Гвен у свою чергу розчулилася до сліз і влаштувала фотосесію з коханим та дорослими синами.

"Ніколи в найсміливіших мріях я не думала, що ця дівчина з округу Орандж матиме зірку на Голлівудській Алеї слави. Для мене це просто було неймовірним", — прокоментувала Гвен подію.

Стефані здобула популярність як учасниця легендарного ска-панк-гурту No Doubt у 1990-х роках. Після випуску таких хітів, як Don't Speak і Sunday Morning з групою, вона розпочала власну сольну кар'єру, випустивши свій дебютний сольний альбом Love. Angel. Music e 2004 році.

Вона також залишила свій слід в індустрії моди та краси завдяки своїм брендам L.A.M.B. і лінії GXVE. Та була суддею The Voice з 2014 року, де познайомилася зі своїм другим чоловіком Блейком Шелтоном. Вони одружилися у 2021 році, через п’ять років після того, як співачка розлучилася зі своїм першим чоловіком Гевіном Россдейлом.

Нагадаємо, ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави.

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