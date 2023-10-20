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Гвен Стефани в ультрамини и компании взрослых сыновей получила звезду на Аллее Славы

20 октября 2023 10:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвен Стефани в ультрамини и компании взрослых сыновей получила звезду на Аллее Славы
Певица Гвен Стефани с детьми. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легенда музыки Гвен Стефани прослезилась, когда получила желанную звезду на Аллее славы в Голливуде. Певицу пришли поддержать ее друзья, сыновья и муж, певец Блейк Шелтон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гвен выглядела потрясающе в серебристом мини-платье, украшенном звездами. Дополнила образ колготками в сеточку, блестящими серебристыми ботинками и ярким макияжем.

 

Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters
Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters

 

Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters
Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters

 

Певица Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном. Фото: Reuters
Певица Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном. Фото: Reuters

 

Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters
Певица Гвен Стефани. Фото: Reuters

 

Певица Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном. Фото: Reuters
Певица Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном. Фото: Reuters

С речью в честь жены выступил кантри певец Блэйк Шелтон, назвав ее одной из величайших звезд музыки. Гвен в свою очередь расстрогалась до слез и устроила фотосессию с любимым и взрослыми сыновьями.

"Никогда в самых смелых мечтах я не думала, что у этой девушки из округа Орандж будет звезда на Голливудской Аллее славы. Для меня это просто было невероятным", — прокомментировала Гвен событие.

Стефани стала популярной как участница легендарной ска-панк-группы No Doubt в 1990-х годах. После выпуска таких хитов, как Don't Speak и Sunday Morning с группой, она начала собственную сольную карьеру, выпустив свой дебютный сольный альбом Love. Angel. Music в 2004 году.

Она оставила свой след в индустрии моды и красоты благодаря своим брендам LAMB и линии GXVE. Была судьей шоу The Voice с 2014 года, где познакомилась со своим вторым мужем Блейком Шелтоном. Они поженились в 2021 году, пять лет спустя после того, как певица развелась со своим первым мужем Гевином Россдейлом.

Напомним, экс-супругу Дженнифер Лопес дали звезду на Аллее славы.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала дочерям статую их легендарного отца в музее.

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