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Гвінет Пелтроу ніжно привітала Кемерон Діаз з днем народження

31 серпня 2023 11:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвінет Пелтроу ніжно привітала Камерон Діаз з днем народження
Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Кемерон Діаз святкує 51-й день народження. Зіркова подруга та колега Гвінет Пелтроу привітала її з днем народження.

Фото Пелтроу запостила у своєму Instagram.

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Гвінет Пелтроу не тільки знайшла ніжні слова для подруги, але і показала, як зараз виглядає Кемерон, яку прихильники не так часто бачать на червоній доріжці. Пелтроу показала спільне селфі з Діаз під час прогулянки. Кемерон була у розслабленному образ: в чорній кофтіта без макіяжу й укладки. Гвінет була вдягнута в темно-синю водолазку і майже без косметики.

 

Акторка Гвінет Пелтроу та Кемерон Діаз. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

"З днем народження, Кемерон! Моя любов всього життя", — написала колишня дружина музиканта Кріса Мартіна.

Актриси спілкуються багато років та регулярно вітають один одного зі святами. Гвінет та Кемерон зблизилися після того, як батько Діаз помер у 2008 році. Зірка фільму "Залізна людина" підтримала приятельку, оскільки сама пережила втрату батька в 2002 році.

Кемерон Діаз у свою чергу допомогла Гвінет під час підготовки до її весілля з продюсером Бредом Фелчаком у 2018 році. Діаз та її чоловік Бенджі Медден були присутні на закритій шлюбній церемонії пари в Хемптоні.

На публікацію відреагувала Шерон Стоун та Дженніфер Еністон. Зірка фільму "Основний інстинкт" висловила свої почуття за допомогою смайлу. Шанувальники засипали акторок компліментами: "Дві красуні", "Виглядаєте немов сестрички! Це дуже мило", "Мені здається, що ви близнючки".

 

Востаннє Діаз з'являлася на публіці минулої весни. Акторку з чоловіком помітили на півдні Франції. Подружжя прилетіло на курорт заради весілля американської моделі Софії Річі.

Кемерон щаслива у шлюбі з музикантом Бенджі Медденом вже вісім років. Актриса та її обранець виховують 3-річну доньку Реддікс. Кемерон заради сім'ї зірка залишила Голлівуд, але нещодавно все ж таки повернулася на зйомки проекту Netflix під назвою "Назад в дію". Але Діаз не планує відновлювати кар'єру, оскільки зйомки далеко від чоловіка та дочки стали для неї важким випробуванням.

Раніше Гвінет Пелтроу "засвітила" відверте фото з сімейного відпочинку.

Нагадаємо, донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

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