Гвінет Пелтроу "засвітила" відверте фото з сімейного відпочинку

Акторка Гвінет Пелтроу з чоловіком. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Акторка Гвінет Пелтроу відпочиває разом з чоловіком Бредом Фалчаком у Італії. Зірка "Закоханого Шекспіра" поділилася рідкісним селфі з обранцем.

Фото, на якому позує з чоловіком, Пелтроу запостила у своєму Instagram.

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Акторка відрізняється сміливою поведінкою у соцмережі. Зірка навіть сімейне фото зробила у своїй провокаційній манері. На знімку Пелтроу позує топлес разом з чоловіком, прикриваючи пікантні місця рукою.

Пелтроу та Фалчак познайомилися під час зйомок серіалу "Хор", де акторка зіграла епізодичну роль, а її майбутній чоловік був продюсером.

"Я мала багато працювати, щоб бути готовою до шлюбу з Бредом, тому що я застрягла у своїх дитячих травмах і деякі речі були нездоровими. Я мала зробити крок вперед. Я подумала, що хочу бути з тим, хто заспокоїть мою нервову систему і зробить мене краще. Я не хотіла більше хвилюватися поряд з партнером, я хотіла спокою та прогресу", — розповіла раніше Пелтроу.

Нагадаємо, донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

Модель Гайді Клум, яка нещодавно відзначила 50-річчя, вирушила на відпочинок з чоловіком. Пара засмагала та ніжилася в морських хвилях.