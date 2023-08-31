Гвинет Пэлтроу нежно поздравила Камерон Диаз с днем рождения

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Актриса Кэмерон Диаз празднует 51-й день рождения. Звездная подруга и коллега Гвинет Пэлтроу поздравила ее с днем рождения.

Фото Пэлтроу запостила в своем Instagram.

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Гвинет Пэлтроу не только нашла нежные слова для подруги, но и показала, как сейчас выглядит Кэмерон, которую поклонники не так часто видят на красной дорожке. Пэлтроу показала совместное селфи с Диаз во время прогулки. Камерон была в расслабленном образе: в черной кофте без макияжа и укладки. Гвинет была одета в темно-синюю водолазку и почти без косметики.

Актриса Гвинет Пэлтроу и Камерон Диаз. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

"С днем рождения, Кэмерон! Моя любовь всей жизни", — написала бывшая жена музыканта Криса Мартина.

Актрисы общаются много лет и регулярно поздравляют друг друга с праздниками. Гвинет и Кэмерон сблизились после того, как отец Диаз скончался в 2008 году. Звезда фильма "Железный человек" поддержала приятельницу, поскольку сама пережила потерю отца в 2002 году.

Камерон Диаз в свою очередь помогла Гвинет во время подготовки к ее свадьбе с продюсером Брэдом Фелчаком в 2018 году. Диаз и ее муж Бенджи Мэдден присутствовали на закрытой брачной церемонии пары в Хэмптоне.

На публикацию отреагировали Шэрон Стоун и Дженнифер Энистон. Звезда фильма "Основной инстинкт" выразила свои чувства с помощью смайла. Поклонники засыпали актрис комплиментами: "Две красавицы", "Выглядите словно сестренки! Это очень мило", "Мне кажется, что вы близнецы".

В последний раз Диаз появлялась на публике прошлой весной. Актрису с мужем заметили на юге Франции. Супруги прилетели на курорт ради свадьбы американской модели Софии Ричи.

Кэмерон счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом уже восемь лет. Актриса и ее избранник воспитывают 3-летнюю дочь Реддикс. Камерон ради семьи покинула Голливуд, но недавно все же вернулась на съемки проекта Netflix под названием "Назад в действие". Но Диаз не планирует возобновлять карьеру, поскольку съемки вдали от мужа и дочери стали для нее тяжелым испытанием.

Ранее Гвинет Пэлтроу "засветила" откровенное фото из семейного отдыха.

Напомним, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примеряла легендарное платье своей звездной мамы.