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Гвінет Пелтроу у білизні похизувалась результатами своєї специфічної дієти

17 червня 2023 17:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвінет Пелтроу у білизні похизувалась результатами своєї специфічної дієти
Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Гвінет Пелтроу на початку року нарвалася на критику щодо своєї специфічної дієти. Тоді прихильники зірки "Залізної людини" висловили занепокоєння її режимом харчування.

На фото, яке Пелтроу опублікувала у своєму Instagram, можна побачити результат її зусиль.

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Бульйон та кава

На знімку акторка позує у білизні перед дзеркалом у гримерній. За словами акторки, її режим простий: вона не затягує з вечерею.

"Я снідаю о 12 годині дня. П'ю каву та їм бульйон з кісток. Годину займаюсь спортом: гуляю чи йду на пілатес. Потім йду у сауну на 30 хвилин. Вечеря складається з овочів", — розповіла зірка "Закоханого Шекспіра".

Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Після цих слів у Мережі акторку розкритикували, а дієтологи назвали цю дієту некорисною.

Пелтроу часто дивує підписників своїми специфічними ідеями. Так, зірка полюбляє розкривати у своєму Instagram відверті теми. Акторка ділиться порадами, як досягти задоволення у сексі та рекламує різні інтимні девайси. А до Дня матері поділилася списком подарунків, які, на її думку, будуть вдалими до цього свята. Зірка рекомендує інтимні товари власного бренду.

Нагадаємо, донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

Раніше Гвінет Пелтроу привернула увагу до свого модного бренду у відвертий спосіб. Зірка запросила фоловерів на разпродаж власним провокативним фото.

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