Гвинет Пэлтроу в белье похвасталась результатами своей специфической диеты

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Актриса Гвинет Пэлтроу в начале года нарвалась на критику своей специфической диеты. Тогда поклонники звезды "Железного человека" выразили обеспокоенность ее режимом питания.

На фото, которое Пэлтроу опубликовала в своем Instagram, можно увидеть результат ее усилий.

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Бульон и кофе

На снимке актриса позирует в белье перед зеркалом в гримерной. По словам Пэлтроу, ее режим прост: она не затягивает с ужином.

"Я завтракаю в 12 часов дня. Пью кофе и ем бульон из костей. Час занимаюсь спортом: гуляю или иду на пилатес. Потом иду в сауну на 30 минут. Ужин состоит из овощей", — рассказала звезда "Влюбленного Шекспира".

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

После этих слов в Сети актрису раскритиковали, а диетологи назвали эту диету неполезной.

Пэлтроу часто удивляет подписчиков своими специфическими идеями. Так, звезда любит раскрывать в своем Instagram откровенные темы. Актриса делится советами, как добиться удовольствия в сексе и рекламирует разные интимные девайсы. А ко Дню матери поделилась списком подарков, которые, по ее мнению, будут удачными к этому празднику. Звезда советует интимные продукты собственного бренда.

Напомним, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примеряла легендарное платье своей звездной мамы.

Ранее Гвинет Пэлтроу привлекла внимание к своему модному бренду. Звезда пригласила фолловеров на распродажу собственным провокационным фото.