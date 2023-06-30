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Гвинет Пэлтроу "засветила" откровенное фото с семейного отдыха

30 июня 2023 20:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвинет Пэлтроу "засветила" откровенное фото из семейного отдыха
Актриса Гвинет Пэлтроу с мужчиной. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Гвинет Пэлтроу отдыхает вместе с мужем Брэдом Фалчаком в Италии. Звезда "Влюбленного Шекспира" поделилась редким селфи с супругом.

Фото, на котором позирует с мужем, Пэлтроу запостила в своем Instagram.

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Актриса отличается смелым поведением в соцсети. Звезда даже семейное фото сделала в своей провокационной манере. На снимке Пэлтроу позирует топлесс вместе с мужем, прикрывая пикантные места рукой.

 

Пэлтроу и Фалчак познакомились во время съемок сериала "Хор", где она сыграла эпизодическую роль, а ее будущий муж был продюсером.

"Я должна была много работать, чтобы быть готова к браку с Брэдом, потому что я застряла в своих детских травмах и некоторые вещи были нездоровыми. Я должна была сделать шаг вперед. Я подумала, что хочу быть с тем, кто успокоит мою нервную систему и сделает меня лучше. Я не хотела больше волноваться рядом с партнером, я хотела покоя и прогресса", — рассказала ранее Пэлтроу.

Напомним, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примерила легендарное платье своей звездной мамы.

Модель Хайди Клум, недавно отметившая 50-летие, отправилась на отдых с мужем. Пара загорала и нежилась в морских волнах.

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