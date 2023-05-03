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Гвинет Пэлтроу призналась, какими в сексе были Брэд Питт и Бен Аффлек

3 мая 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гвинет Пэлтроу призналась, какими в сексе были Брэд Питт и Бен Аффлек
Американская актриса Гвинет Пэлтроу с бывшими. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в 1990-х имела длительные отношения с голливудскими суперзвездами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком. С каждым из них она встречалась три года, а с Брэдом даже была обручена. На днях оскароносная звезда появилась в подкасте Call Her Daddy и рассказала о своих отношениях с бывшими.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Ведущая подкаста спросила у 50-летней Гвинет, кто был лучшим в постели — Брэд или Бен. Пэлтроу призналась, что это для нее действительно тяжелый выбор.

"Бред был как большая химия в постели, любовью всей жизни. Так это казалось в то время. А Бен был технически невероятным. Не могу поверить, что моя дочь это слушает", — призналась Гвинет.

Актриса также добавила, что Брэд был более романтичным, а вот Бен заставлял ее смеяться чаще. Отметим, что с Питтом кинозвезда была вместе с 1994 по 1997 годы. А потом начала встречаться с Аффлеком.

@callherdaddy

схватить вашу шампанскую кукурузу и get ready to take some notes because the icon is HERE! Daddy Gang, get ready for @GwynethPaltrow - эпизоды выходят из тонны в 9pm pst!/ Midnight est!!

♬ оригинальный звук - Call Her Daddy

Напомним, ранее мы писали, Гвинет Пэлтроу запустила образовательную платформу Goop Sex и собирается научить женщин, как добиться оргазма. Также мы рассказывали, что Брэд Питт продал дом, в котором жил с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.

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