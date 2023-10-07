Гвінет Пелтроу зізналася, що робила невдалі уколи краси

Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Акторка Гвінет Пелтроу зізналася, що вона робила уколи краси. Про це зірку запитали її шанувальники.

Відповіддю знаменитість поділилася в Instagram.

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За словами Пелтроу, вона робила процедуру ботоксу. Володарка "Оскара" написала: "Боже, так. Боюсь, він був як успішним, так і ні". Коли запитали актрису: "Як її шкіра виглядає так добре?", Пелтроу сказала, що вона "дуже старанно доглядає за шкірою".

Акторка Гвінет Пелтроу розповіла про косметичні процедури. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Протягом багатьох років зірка була відкритою до розмови про догляд за шкірою, а щодо питання старіння.

"У минулому я ніколи не казала, що не буду робити пластичну чи косметичну хірургію, тому що я вважаю, що важливо залишатися чесним щодо того факту, що ми всі змінюємося, коли старіємо", — сказала свого часу зірка "Залізної людини".

Хоча вона зараз не робить ботокс, Гвінет зізналася, що робила інший ін’єкційний препарат.

"Я ніколи не хочу виглядати молодшою або не схожою на себе. Коли мені виповнилося 40, у мене була криза середнього віку, я робила ін’єкції проти зморшок по всьому обличчю, і це було жахливо. Я виглядала жахливо — одне око було наче вище за інше — і це точно була велика помилка, хоча, на щастя, тимчасова", — пригадує Пелтроу.

У розмові з Vogue на початку цього року, Гвінет також розповіла про свій догляд за шкірою та процедури, яким вона віддає перевагу.

"Я дуже люблю масаж обличчя, лімфодренаж і роботу з м’язами, на відміну від лазерів. Мене трохи лякає використання лазерів на обличчі, і я бачила дивні результати на деяких людях. Це здається ризикованим", — сказала акторка.

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