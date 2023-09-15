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"Роблю це щодня": Сальма Гайєк розкрила секрет своєї стрункої талії

15 вересня 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Роблю це щодня": Сальма Гайєк розкрила секрет своєї стрункої талії
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сальма Гайєк переконує, що вона залишається стрункою не завдяки виснажливим фізичним вправам. Секрет у духовній роботі.

Про це пише Daily Mail.

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Не відчуваєш часу

Гайєк щодня займається медитаціями - практиками, які зосереджуються на певному об’єкті, думці чи діяльності, щоб тренувати увагу для стабільного стану.

"Я дійсно вірю, що це так. Люди кажуть, що це тренування. Я думаю, що це медитація. Ви повинні знайти свій шлях. Для мене займатися спортом важко. Дійсно, дуже важко мати дисципліну. Але медитацією може бути прогулянка в парку", — розповіла акторка.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Сальма вже рішуче заперечувала, що коли-небудь використовувала ботокс. Вона стверджувала, що могла медитувати "годинами" після того, як розробила власну техніку, "тому що ти не відчуваєш часу, і це дуже весело", розповіла зірка.

Проте вона зізналася, що користувалася радіочастотними та мікрочастотними апаратами, які, на її думку, допомагають підтягнути її шкіру та запобігають появі значних зморшок.

Вона також розповіла про незвичайний інгредієнт, який зберігає її молодість.

"Я використовую інгредієнт, який використовують у Мексиці для постраждалих від опіків, тому що він повністю регенерує шкіру, і ніхто в Штатах не використовує цей інгредієнт, крім нас. Ось чому у мене немає ні ботокса, ні пілінгів", — сказала акторка.

 

Акторка Сальма Гайєк з чоловіком. Фото: Reuters

Сальма має 15-річну дочку Валентину Піно від чоловіка Франсуа-Анрі Піно.

Піно є головою та генеральним директором люксової корпорації Kering, якій належать модні бренди Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Puma та Yves Saint Laurent та інші.

Про заручини вони оголосили ще в 2007 році.

Пізніше пара одружилася на День Святого Валентина 2009 року в Парижі.

Гайєк також є мачухою трьох дітей від попередніх стосунків чоловіка: сина Франсуа та доньки Матильди від попереднього шлюбу з Дороті Лепер і сина Огюстена Джеймса Євангелісти від стосунків із супермоделлю Ліндою Євангелістою.

Нагадаємо, одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас.

Раніше розкішна Сальма Гайєк у яскравому купальнику відпочила біля океану.

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