Гвинет Пэлтроу призналась, что делала неудачные уколы красоты

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что она делала уколы красоты. Об этом звезду спросили ее поклонники.

Ответом знаменитость поделилась в Instagram.

Читайте также:

Секрет красоты от Пэлтроу

По словам Пэлтроу, она делала процедуру ботокса. Обладательница "Оскара" написала: "Боже, да. Боюсь, он был как успешным, так и нет". Когда спросили актрису: "Как ее кожа выглядит так хорошо?", Пэлтроу сказала, что она "очень тщательно ухаживает за кожей".

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о косметических процедурах. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

На протяжении многих лет звезда была открыта к вопросам об уходе за кожей, а также вопросам о старении.

"В прошлом я никогда не говорила, что не буду делать пластическую или косметическую хирургию, потому что я считаю, что важно оставаться честным по поводу того факта, что мы все меняемся, когда стареем", — сказала в свое время звезда "Железного человека".

Хотя она сейчас не делает ботокс, Гвинет призналась, что делала другой инъекционный препарат.

"Я никогда не хочу выглядеть моложе или не похожей на себя. Когда мне исполнилось 40, у меня был кризис среднего возраста, я делала инъекции против морщин по всему лицу, и это было ужасно. Я выглядела ужасно — один глаз был словно выше другого — и это точно была большая ошибка, хотя, к счастью, временная", — вспоминает Пэлтроу.

В разговоре с Vogue в начале этого года, Гвинет также рассказала о своем уходе за кожей и процедурах, которые она предпочитает.

"Я очень люблю массаж лица, лимфодренаж и работу с мышцами, в отличие от лазеров. Меня немного пугает использование лазеров на лице, и я видела странные результаты на некоторых людях. Это кажется рискованным", — сказала актриса.

Напомним, Сальма Хайек раскрыла секрет своей стройной талии.

Ранее Бритни Спирс поведала историю неудачного ботокса.