Гвинет Пэлтроу снялась топлесс в рекламе собственного бренда

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Актриса Гвинет Пэлтроу довольно откровенно привлекает внимание к своему модному бренду. Звезда приглашает фолловеров на распродажу собственным провокационным фото.

Актриса поделилась соответствующим контентом на своей странице в Instagram.

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Актриса в недавнем Instagram Stories в соцсети поделилась со поклонниками видео, на котором позирует топлесс у бассейна. Таким образом, звезда "Влюбленного Шекспира" привлекает внимание к распродаже весенней коллекции ее собственного бренда.

Гвинет Пэлтроу в рекламе собственной компании

Звезда часто раскрывает в своем Instagram откровенные темы. Актриса делится советами, как добиться удовольствия в сексе и рекламирует разные интимные девайсы. Для этой темы Пэлтроу даже создала отдельную страницу в Instagram.

"Место, где вы можете быть в курсе последних новинок темы секса, интима и отношений", — говорится на сайте компании актрисы.

Напомним, актриса Гвинет Пэлтроу в канун Дня матери поделилась списком подарков, которые, по ее мнению, будут удачными к этому празднику. Звезда советует интимные продукты собственного бренда.

Ранее Гвинет Пэлтроу, которая в 1990-х имела длительные отношения с голливудскими суперзвездами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком, рассказала об интиме с бывшими.