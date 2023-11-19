Гвоздьова засудила колег на дитячих змаганнях

Танцюристка Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Учасниця багатьох телевізійних шоу, зокрема "Танці з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова стала суддею одного з дитячих танцювальних фестивалів. Втім, деякі тренери маленьких українців обурили зірку.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

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Ілона стала однією з суддів фестивалю PRO Dance Championship, який пройшов в столиці в неділю, 19 листопада. За словами Гвоздьової, їй було важко працювати, бо талановитих дітей було багато.

Ілона Гвоздьова на дитячому фестивалі. Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Зазвичай, на таких змаганнях панує напружена атмосфера та конкуренція. І нерви в деяких тренерів, чиї наставники не посіли призові місця, не витримали. За словами Гвоздьової, вони почали пред’являти свої претензії до організаторів та суддів. Мовчати Ілона не стала. Зауважила — не можуть усі мати перше місце!

"По-перше — це не повага до судів та організаторів заходу. По-друге — це відсутність виховання сценічного етикету та поведінки. По-третє — це не професійна поведінка артиста на сцені. Питання до викладачів: навіщо ви тоді взагалі привозите дітей на сильні змагання, якщо тут неможливо просто фізично усім зайняти перші місця? Навіщо тоді змагатися, якщо ви не вмієте бути конкурентно спроможними і гідно сприймати реальні результати виступу", — заявила Гвоздьова.

Ілона зауважила, що кожна дитина і колектив прагне зайняти призове місце, але в такому випадку варто враховувати не тільки свої бажання, а й свій досвід, технічне виконання, рівень постановчого досвіду, емоційний стан і вміння виступати на сцені.

"Я вважаю нас, журі, не просто так запрошують на фестивалі (за красиві очі), ми маємо певний танцювальний і творчий досвід аби мати можливість оцінювати таланти танцівників. Тож, будьте взаємоввічливими і виступати на сцені так, аби думка журі була одноголосною і мала високий рівень оцінювання", — підсумувала Гвоздьова.

Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гвоздьова вперше після мамопластики показалася без сорочки. Також ми розповідали про ставлення Ілони до шоумена Володимира Остапчука.