Гвоздева осудила коллег на детских соревнованиях

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Участница многих телевизионных шоу, в частности "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева стала судьей одного из детских танцевальных фестивалей. Впрочем, некоторые тренеры маленьких украинцев возмутили звезду.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Илона стала одной из судей фестиваля PRO Dance Championship, прошедшем в столице в воскресенье, 19 ноября. По словам Гвоздевой, ей было тяжело работать, потому что талантливых детей было много.

Илона Гвоздева на детском фестивале. Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Обычно на таких соревнованиях царит напряженная атмосфера и конкуренция. И нервы у некоторых тренеров, чьи наставники не заняли призовые места, не выдержали. По словам Гвоздевой, они начали предъявлять свои претензии к организаторам и судьям. Молчать Илона не стала. Отметила — не могут все иметь первое место!

"Во-первых, это не уважение к судам и организаторам мероприятия. Во-вторых, это отсутствие воспитания сценического этикета и поведения. В-третьих, это не профессиональное поведение артиста на сцене. Вопрос к преподавателям: зачем вы тогда вообще привозите детей на сильные соревнования, если здесь невозможно просто физически всем занять первые места? Зачем тогда соревноваться, если вы не умеете быть конкурентоспособными и достойно воспринимать реальные результаты выступления", — заявила Гвоздева.

Илона отметила, что каждый ребенок и коллектив стремится занять призовое место, но в таком случае следует учитывать не только свои желания, но и свой опыт, техническое исполнение, уровень постановочного опыта, эмоциональное состояние и умение выступать на сцене.

"Я считаю нас, жюри, не просто так приглашают на фестивале (за красивые глаза), мы имеем определенный танцевальный и творческий опыт, чтобы иметь возможность оценивать таланты танцовщиков. Поэтому будьте взаимовежливы и выступать на сцене так, чтобы мнение жюри было единогласным и имело высокий уровень оценки", — подытожила Гвоздева.

Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Напомним, ранее мы писали, что Гвоздева впервые после маммопластики показалась без рубашки. Также мы рассказывали об отношении Илоны к шоумену Владимиру Остапчуку.