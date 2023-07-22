І бюджетні гроші не треба: Леся Нікітюк в образі Барбі потролила серіальний скандал

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Недавно разразился громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в своем ироническом стиле.

Ролик с первой частью собственного сериала звезда запостила в своем Instagram.

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По сюжету Леся Никитюк играет Барби, а актриса театра "Черный квадрат" Ирина Гатун — пупса. Обе стоят в коробках на полке магазина, ведут диалог и ждут, когда на них найдется покупатель.

"Сняли сериал по бартеру, из Госбюджета денег не брали. Актеры работают за лайки", — прокомментировала видео Леся Никитюк.

Подписчики сразу назвали творение лучшим сериалом, на который и 33 миллиона не нужно из бюджета, а некоторые даже назвали Лесю лучшей Барби.

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Среди звездных фолловеров отметились лайками Даша Астафьева, Андрей Бедняков, Jerry Heil и MamaRika.

Скандал с сериалом Горбунова

По сюжету сериала вокруг которого разгорелся скандал, два талантливых айтишника Максим и Даниил убегают из фронтового Харькова и по дороге во Львов оказываются в Кировоградской области, в смт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Ранее шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.