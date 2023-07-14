Леся Нікітюк зізналася, що робила пластику грудей

Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей
Телеведуча Леся Нікітюк завжди відверта зі своїми підписниками. Зірка щиро, а часом навіть іронічно коментує подробиці свого життя.
Цього разу в Instagram Леся відповіла на кілька запитань про особисте.
Відверте зізнання зірки
Телеведуча Леся Нікітюк щедро ділиться фотографіями у бікіні та спокусливих сукнях. Зірка постить світлини з тренажерної зали та зізнається, що спорт рятує від стресу. Тож коли фоловери запитали, чи вдавалася Леся до пластики грудей, ведуча не забарилася з відповіддю:
"Ні, але я нормально ставлюся до всіх, хто ставить імпланти. Головне, щоб підходили за розміром, щоб не ці "гарбузи", — прокоментувала зірка.
На цьому прихильники не зупинилися і запитали, як вона ставиться до зради коханого чоловіка.
"Це боляче. Але, всі хто має бути з тобою — будуть. Всі хто ні — відпадуть автоматично", — переконана зірка.
На питання, чи важливий для зірки фінансовий стан чоловіка, Нікітюк відповіла у своїй кумедній манері — "аби на хліб заробляв".
Раніше Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.
Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.