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Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей

14 липня 2023 14:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леся Нікітюк зізналася, що робила пластику грудей
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Леся Нікітюк завжди відверта зі своїми підписниками. Зірка щиро, а часом навіть іронічно коментує подробиці свого життя.

Цього разу в Instagram Леся відповіла на кілька запитань про особисте.

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Відверте зізнання зірки

Телеведуча Леся Нікітюк щедро ділиться фотографіями у бікіні та спокусливих сукнях. Зірка постить світлини з тренажерної зали та зізнається, що спорт рятує від стресу. Тож коли фоловери запитали, чи вдавалася Леся до пластики грудей, ведуча не забарилася з відповіддю:

"Ні, але я нормально ставлюся до всіх, хто ставить імпланти. Головне, щоб підходили за розміром, щоб не ці "гарбузи", — прокоментувала зірка.

 

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

 

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

На цьому прихильники не зупинилися і запитали, як вона ставиться до зради коханого чоловіка.

"Це боляче. Але, всі хто має бути з тобою — будуть. Всі хто ні — відпадуть автоматично", — переконана зірка.

На питання, чи важливий для зірки фінансовий стан чоловіка, Нікітюк відповіла у своїй кумедній манері — "аби на хліб заробляв".

Раніше Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.

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