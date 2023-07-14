Леся Нікітюк зізналася, що робила пластику грудей

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк завжди відверта зі своїми підписниками. Зірка щиро, а часом навіть іронічно коментує подробиці свого життя.

Цього разу в Instagram Леся відповіла на кілька запитань про особисте.

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Відверте зізнання зірки

Телеведуча Леся Нікітюк щедро ділиться фотографіями у бікіні та спокусливих сукнях. Зірка постить світлини з тренажерної зали та зізнається, що спорт рятує від стресу. Тож коли фоловери запитали, чи вдавалася Леся до пластики грудей, ведуча не забарилася з відповіддю:

"Ні, але я нормально ставлюся до всіх, хто ставить імпланти. Головне, щоб підходили за розміром, щоб не ці "гарбузи", — прокоментувала зірка.

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

На цьому прихильники не зупинилися і запитали, як вона ставиться до зради коханого чоловіка.

"Це боляче. Але, всі хто має бути з тобою — будуть. Всі хто ні — відпадуть автоматично", — переконана зірка.

На питання, чи важливий для зірки фінансовий стан чоловіка, Нікітюк відповіла у своїй кумедній манері — "аби на хліб заробляв".

Раніше Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.