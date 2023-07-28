"И где теперь богатые друзья?": американская телезвезда раскритиковала Меган и Гарри

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Звезда шоу "Настоящие домохозяйки", бизнесвуман и шеф-повар Бетани Фракель раскритиковала Меган Маркл и принца Гарри. Звезда просит их "уйти надолго… и закрыть рот".

С такой просьбой она обратилась к герцогом Сассекским в TikTok.

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Уходите надолго

Бетани говорит, что не понимает, как, имея столько отличных возможностей, пара постоянно принимает плохие решения. Также она сочувствует им, если однажды они разведутся и останутся одинокими.

"Как можно думать, что все что вы говорите, делаете настолько прекрасно, что заслуживаете наград по всему миру. Как можно делать каждую вещь, за которую беретесь — плохо. Вы люди без страны. Не дай Бог разведетесь, вы все что у вас есть. А бедные дети, что ждет их? Вы оторваны от своих семей, оба — я никогда не видела такой неумелой работы в своей жизни. Не могу представить такого падения, когда имеешь столько денег и возможностей. Где Джордж и Амаль Клуни? Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм? Где Приянка Чопра-Джонас и Ник Джонас? Где сейчас все эти люди? Вы два мошенника, как вы так ошиблись? Уходите надолго", — говорит Франкель.

В сети появилась информация, что герцог и герцогиня Сассекские разъедутся на время, чтобы разобраться в своих отношениях. О проблемах между Меган и ее мужем говорили уже давно.

Неизвестно, видел ли кто-то из членов королевской семьи "Барби", кассовый фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Но СМИ не удержались, чтобы не показать Кейт Миддлтон, принца Уильяма и других их известных родственников в стиле барбикор.

Ранее Меган Маркл развеселила "кислым" подарком жену Байдена.