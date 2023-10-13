"Я гидке каченя": Анна Трінчер показала дитяче фото та розповіла про булінг

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер поділилася з фоловерами дитячою світлиною. Зірка зізналася, що на власному досвіді знає, що таке булінг.

Про це співачка написала в Instagram.

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За словами Трінчер, вона у шкільні роки була "гидким каченям". На доказ цього артистка поділилася відповідною світлиною.

Співачка Анна Трінчер в дитячі роки. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер в дитячі роки. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Переживати булінг у школі, дозволяти буквально усім порушувати свої кордони, не бути сміливою, не проявлятися. Я гидке каченя", — прокоментувала дитяче фото Трінчер.

На іншому знімку Анна зображена зовсім маленькою біля вази з трояндами.

"Бути кинутою батьком, і не розуміти, що бл*ть зі мною не так. Або чому у неї є батько, який за руцю її переводить через дорогу, а мій навіть з весіллям не привітав, хоча б смскою", — коментує фото артистка.

Співачка не раз говорила, що намагається бути щирою з прихильниками відверто розповідати, як про щасливі, так і не дуже моменти.

Раніше Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.

Нагадаємо, Анна Трінчер зізналася, чи жалкує про збільшення грудей.