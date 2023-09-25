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Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним

25 вересня 2023 16:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним
Блогерка Анна Трінчер із чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком Олександром Волошиним. Зірка не стримала гніву та застерегла підписників від фейків.

Про це співачка написала в Instagram.

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Позиція Трінчер

За словами Трінчер, новини про її розлучення із чоловіком, бізнесменом Олександром Волошиним, неправдиві. Пара зараз працює над кризою у стосунках.

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я абсолютно зневажаю, засуджую і посилаю нах*й людей, які займаються поширенням вигаданих фактів і фальсифікують реальність… Йдіть нах*й", — написала зірка.

Серед інших чуток була версія, що Трінчер розійшлася з Волошиним через його зради. Зірка не залишила без уваги і цей "факт":

"Якщо людина зрадила, вона одразу полетить з мого життя. Для цього ніякі "репутаційні ризики" не завадять. Це позиція моя і Саші", — сказала Анна.

Раніше блогер Богдан Беспалов поширив чутки, що Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучилися. Таку інформацію йому нібито надало джерело з оточення пари. 24 вересня закохані відсвяткували першу річницю шлюбу.

Раніше стало відомо, чим закінчилося розлучення Кевіна Костнера.

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності.

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