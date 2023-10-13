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"Я гадкий утенок": Анна Тринчер показала детское фото и рассказала о буллинге

13 октября 2023 14:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Я противный утенок": Анна Тринчер показала детское фото и рассказала о буллинге
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Анна Тринчер поделилась с фолловерами детской фотографией. Звезда призналась, что по собственному опыту знает, что такое буллинг.

Об этом певица написала в Instagram.

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По словам Тринчер, она в школьные годы была "гадким утенком". В доказательство этого артистка поделилась соответствующим фото.

 

Певица Анна Тринчер в детские годы. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер в детские годы. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер в детские годы. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер в детские годы. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Переживать буллинг в школе, позволять буквально всем нарушать свои границы, не быть смелой, не проявляться. Я гадкий утенок", — прокомментировала детское фото Тринчер.

На другом снимке Анна изображена совсем маленькой у вазы с розами.

"Быть брошенной отцом, и не понимать, что бл*ть со мной не так. Или почему у нее есть отец, который за руку ее переводит через дорогу, а мой даже со свадьбой не поздравил, хотя бы смской", — комментирует фото артистка.

Певица не раз говорила, что пытается быть искренней с поклонниками и откровенно рассказывать, как о счастливых, так и не очень моментах.

Ранее Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

Напомним, Анна Тринчер призналась, сожалеет ли об увеличении груди.

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