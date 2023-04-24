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"Я не фанат такой музыки": Андрей Данилко высказался о песне группы TVORCHI для "Евровидения-2023"

24 апреля 2023 21:08
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
"Я не фанат такой музыки": Андрей Данилко высказался о песне группы TVORCHI для "Евровидения-2023"
Певец Андрей Данилко признался, что он не фанат музыки группы TVORCHI. Фото: коллаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Певец Андрей Данилко, который не смог вылететь в США, чтобы дать благотворительные концерты Сердючки, сделал очередное откровенное заявление. В этот раз исполнитель прокомментировал песню группы TVORCHI Heart of Steel, с которой ребята будут представлять Украину на "Евровидении-2023" в Ливерпуле.

Данилко поделился своими мыслями по поводу конкурса с УНІАН. Певец также подчеркнул, что больше не берется делать прогнозы.

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Андрей Данилко, в свое время занявший на конкурсе "Евровидение-2007" второе место, рассказал о том, что всегда важно помнить участникам.

"Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать себя, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Это все!" — советует певец.

Относительно песни группы TVORCHI Heart of Steel, Данилко откровенно признается, что такая музыка ему не нравится, хотя номер артистов ему понравился.

"Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи", — говорит Андрей.

Данилко отказывается делать прогнозы и оценивать шансы группы на победу, поэтому предлагаем вам самим оценить песню, которая представит Украину на "Евровидении-2023".

Напомним, что продюсер Олега Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом.

Продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал рэпера Потапа за песню "Волонтер".

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