Кошовий розповів, який подарунок отримав від Зеленського на свій день народження

Актор студії "Квартал 95", шоумен Євген Кошовий. Фото: Facebook/kvartal95

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий дав велике інтерв’ю телеведучому Олексію Суханову. В ньому шоумен відверто розповів про дружбу та спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським.

Відео доступне на YouTube-каналі Суханова.

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На початку квітня Кошовому виповнилось 40 років. Деталей святкування ювілею шоумен не розповів. На момент запису інтерв’ю він ще не отримав подарунок від свого давнього друга, колишнього колеги, а нині Президента України Володимира Зеленського. Бо вони не встигли побачитись.

Втім, Кошовий розповів, що отримав від відомого друга минулого року.

"Він подарував телефон. А так, зазвичай, Ксюха (дружина Кошового. — Ред.) дзвонить Олені (Олені Зеленській, першій леді України. — Ред.), питає, що Вові подарувати. А Олена дзвонить Ксюші, але це було в мирні часи", — зізнався Євген.

Одного разу Ксенія попросила, аби Кошовому подарували блендер. Євген так і не зрозумів, нащо йому той кухонний пристрій був потрібен. Втім, до цього поставився з гумором.

Фрагмент у відео з 09:01

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кошовий розповів, як змінився Зеленський за час повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій.