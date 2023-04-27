Евгений Кошевой рассказал, что он думает о выезде Влада Ямы за границу – видео из интервью

"Я не судья": Евгений Кошевой про Влада Яму, который сбежал из Украины в начале войны
С начала полномасштабной войны в Украине известный хореограф Влад Яма уехал за границу и до сих пор не вернулся назад. Украинский актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что он думает о выезде его коллеги по сцене в другую страну.
Соответствующее заявление Евгений Кошевой сделал во время интервью ведущему Алексею Суханову на канале "Говорить Суханов" на YouTube.
24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинского гражданина, который до этого жил полноценной жизнью. Кое-кто отправился защищать родную страну на фронт, а кто-то решил уехать за границу. В частности, это касается и украинского хореографа Влада Яму, который с начала войны до сих пор живет в США.
Украинский ведущий и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, хорошо знакомый с Владом Ямой, высказал свое мнение по поводу его выезда в другую страну. Известно, что танцор активно занимается волонтерством за границей, но большинство украинцев считают, что это его не реабилитирует.
Евгений Кошевой отнесся к решению Влада Ямы довольно по-философски, сделав разумное заявление.
"Я не люблю осуждать людей, я не судья. У нас есть Бог, всех рассудит", – утверждает украинский ведущий.
Также украинский актер отмечает, что с хореографом он до этого поддерживал исключительно рабочую связь, а сейчас он с ним вообще не общается. Евгений Кошевой считает, что Влад Яма самостоятельно должен определиться, предатель ли он.
Кроме того, звезда "Квартала 95" утверждает, что украинским артистам, которые с первого дня полномасштабной войны в Украине находятся за границей, будет трудно вернуться на родную землю.
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