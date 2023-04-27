Евгений Кошевой рассказал, что он думает о выезде Влада Ямы за границу – видео из интервью

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой на интервью у Алексея Суханова. Фото: скриншот с YouTube

С начала полномасштабной войны в Украине известный хореограф Влад Яма уехал за границу и до сих пор не вернулся назад. Украинский актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что он думает о выезде его коллеги по сцене в другую страну.

Соответствующее заявление Евгений Кошевой сделал во время интервью ведущему Алексею Суханову на канале "Говорить Суханов" на YouTube.

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24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинского гражданина, который до этого жил полноценной жизнью. Кое-кто отправился защищать родную страну на фронт, а кто-то решил уехать за границу. В частности, это касается и украинского хореографа Влада Яму, который с начала войны до сих пор живет в США.

Хореограф Влад Яма во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, хорошо знакомый с Владом Ямой, высказал свое мнение по поводу его выезда в другую страну. Известно, что танцор активно занимается волонтерством за границей, но большинство украинцев считают, что это его не реабилитирует.

Актер Евгений Кошевой и ведущий Алексей Суханов во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Евгений Кошевой отнесся к решению Влада Ямы довольно по-философски, сделав разумное заявление.

"Я не люблю осуждать людей, я не судья. У нас есть Бог, всех рассудит", – утверждает украинский ведущий.

Также украинский актер отмечает, что с хореографом он до этого поддерживал исключительно рабочую связь, а сейчас он с ним вообще не общается. Евгений Кошевой считает, что Влад Яма самостоятельно должен определиться, предатель ли он.

Кроме того, звезда "Квартала 95" утверждает, что украинским артистам, которые с первого дня полномасштабной войны в Украине находятся за границей, будет трудно вернуться на родную землю.

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