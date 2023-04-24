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"Швидко перевзувся": Кошовий висловив свою думку про Арестовича

24 квітня 2023 09:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Швидко перевзувся": Кошовий висловив свою думку про Арестовича
Шоумен Євген Кошовий та блогер, політичний оглядач Олексій Арестович. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий пожартував перед військовими про колишнього радника Офісу Президента, Олексія Арестовича. Тоді між ними "пробігла" чорна кішка.

В інтерв'ю телеведучому Олексію Суханову шоумен розповів, як зараз ставиться до політичного експерта та блогера. 

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Подробиці 

Кошовий розповів: Арестович серйозно думав, що той анекдот Кошовий розповів на замовлення Офісу Президента України. фрагмент у відео з 37:56.

"Після того, як його звільнили з Офісу Президента, він розпочав говорити зовсім інші речі. Так швидко перевзутися, це по-перше, це непритаманно деяким людям. Мені так точно… Коли тебе кожен день показують по телевізору, коли в тебе брифінги, розумієш ти при справі. Це ж як з шоу-бізнесом. Як тільки ти пішов зі сцени, тобі потрібно щось робити. Або ти влазиш в якійсь скандал, зашквар, або ти робиш щось добре, аби тебе пам'ятали. І тут саме про скандал та зашквар (має на увазі Алексія Арестовича. — Ред.)", — заявив Кошовий. 

Також актор студії "Квартал 95" зізнався, що на початку повномасштабної війни його дружина Ксенія, як і мільйони українок, дивились відео з Арестовичем, яке вважали заспокійливим. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подарував Кошовому на день народження. Також Кошовий розповів, як змінився Зеленський за час повномасштабної війни.

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