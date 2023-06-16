Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з росіянами

Телеведучий Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапук прокоментував скандальну вечірку на острів Міконос (Греція). Шоумен звільнив свого менеджера, з яким працював 6 років.

Про це Володимир написав у своєму Instagram.

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Не знаю, за що мене карма лупить

"Мені шкода, що в нашій країні можна ось так просто спробувати знищити карʼєру, яка будувалася 15 років. У випадку Данилко — карʼєру 25 людей. Без фактів, доказів — просто текстом в телеграмі. Я не можу відповідати за всіх, але відповім за себе", — почав телеведучий.

Остапчук розповів, що за все життя жодного разу не був у Росії. І за 15 років своєї карʼєри жодного разу не вів заходи, які замовили громадяни країни-агресора.

"Я віддаю особисто свої кошти на нашу армію. У минулому місяці — близько 500 тис грн. Не збираю з вас. Віддаю свої. Я не святий і ви знаєте про всі мої "бока", які ми разом з вами проходили", — говорить Остапчук.

Скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

За словами ведучого, він ніколи не дозволив би собі зруйнувати свою карʼєру й любов українців через трьох росіян на дні народження.

"Якби я знав, що вони там будуть, я б лише відправив їм туди торт з гівна. Я не знаю, за що мене так карма лупить. Хоча, можливо, ще й досі за особисте життя, але я кожного дня намагаюся її відпрацювати", — прокоментував шоумен.

Також Остапчук звернувся до представників ЗМІ і порадив краще перевіряти інформацію.

Стала на захист свого чоловіка і його дружина, Катерина Полтавська. Вона зазначила, що 95% гостей на святі були українці, а наречена давно з новим чоловіком мешкає у Швейцарії. Єдина провина, переконана дружина шоумена, що її чоловік не перевірив свого менеджера, який працює з ним 6 років і обирає для нього замовлення.

Скріншот instagram.com/poka.tya

Скріншот instagram.com/poka.tya

Скріншот instagram.com/poka.tya

Скріншот instagram.com/poka.tya

Скандал навколо шоумена Володимира Остапчука розгорнувся, коли він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос (Греція), у якості ведучого дня народження. Втім, виявилось, що іменинниця ніби як одружена з російським бізнесменом. А на вечірці в Греції Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла.