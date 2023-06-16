Остапчук эмоционально прокомментировал скандальную вечеринку с россиянами

Телеведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен Владимир Остапук прокомментировал скандальную вечеринку на острове Миконос (Греция). Шоумен уволил своего менеджера, с которым работал 6 лет.

Об этом Владимир написал в своем Instagram.

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Не знаю, за что меня карма лупит

"Мне жаль, что в нашей стране можно вот так просто попытаться уничтожить строившуюся 15 лет карьеру. В случае Данилко — карьеру 25 человек. Без фактов, доказательств — просто текстом в телеграмме. Я не могу отвечать за всех, но отвечу за себя", — начал телеведущий.

Остапчук рассказал, что за всю жизнь ни разу не был в России. И за 15 лет своей карьеры ни разу не вел мераприятия, заказанные гражданами страны-агрессора.

"Я отдаю лично свои средства на нашу армию. В прошлом месяце — около 500 тыс грн. Не собираю с вас. Отдаю свои. Я не святой и вы знаете обо всех моих "боках", которые мы вместе с вами проходили", — говорит Остапчук.

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам ведущего, он никогда не позволил бы разрушить свою карьеру и любовь украинцев из-за трех россиян на дне рождения.

"Если бы я знал, что они там будут, я бы только отправил им туда торт из говна. Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать", — прокомментировал шоумен.

Также Остапчук обратился к представителям СМИ и попросил лучше проверять информацию.

Встала на защиту своего мужа и его жена, Екатерина Полтавская. Она отметила, что 95% гостей на празднике были украинцы, а невеста давно с новым супругом проживает в Швейцарии. Единственная вина, убеждена жена шоумена, что ее муж не проверил своего менеджера, работающего с ним 6 лет и выбирающего для него заказы.

Скриншот instagram.com/poka.tya

Скриншот instagram.com/poka.tya

Скриншот instagram.com/poka.tya

Скриншот instagram.com/poka.tya

Скандал вокруг шоумена Владимира Остапчук разгорелся, когда он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос (Греция), в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что именинница якобы замужем за российским бизнесменом. А на вечеринке в Греции Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее жена шоумена Владимира Остапчука сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.