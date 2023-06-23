Олег Винник признался, как уехал из Украины после 24 февраля

Певец Олег Винник в новом интервью. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Певец Олег Винник дал первое большое интервью с начала полномасштабной войны. В нем 49-летний артист рассказал, в частности, как и когда он уехал за границу.

Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

Читайте также:

Как Винник уехал из Украины

Сейчас Олег живет в Берлине, это давно не секрет. Но никто до сих пор не знал, уехал певец в Германию до войны или после. Все точки над "і" артист, отрастивший волосы, расставил в новом интервью.

"Не могу и не хочу, и не буду я рассказывать, как и все, что до войны. Я человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей", — признался Олег.

Фрагмент в видео с 15:19

Кроме родственников, Винник вывез за границу и семью своего бизнес-партнера, уже бывшего продюсера Александра Горбенко. Певец утверждает, что выехал легально, поскольку является резидентом Германии.

"Я гражданин Украины. Резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — подытожил Винник.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Курочка попала в серьезное ДТП, когда ехала к Виннику в Германию. Также мы рассказывали, откуда Олег Винник берет деньги на жизнь в Европе.