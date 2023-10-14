Я негідник: Пивоваров записав чуттєве відео з вибаченнями

Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

Зірковий тренер телешоу "Голос країни-13", співак Артем Пивоваров записав однохвилинне звернення, в якому іронічно вибачився перед всіма тими, кого він, на його думку, образив. В ролик 32-річний уродженець Харківської області також вставив скриншоти коментарів користувачів соцмереж, які писали свої зауваження Артему.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах співака.

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Артем Пивоваров вибачається

Артист записав відео біля вікна на свій смартфон. Співак позував у стильних сонцезахисних окулярах. Без особливих емоцій на обличчі він назвав себе всіма тими словами, якими його описували деякі користувачі соцмереж.

"Я покидьок, я негідник, я хайпожер. І взагалі в мене проблема з репертуаром. Я хочу подякувати коментаторам на Facebook, YouTube — дякую, ви відкриваєте мені очі на цю реальність", — заявив Пивоваров.

Також у відео Артем перелічив усі творчі здобутки під час повномасштабної війни. Випустив 10 кліпів, створив саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня". А цього року презентував 17 композицій в альбомі та відіграв аншлагові концерти в столичному "Палаці Україна".

"Я перепрошую у всіх-усіх за те, що поводився так нечемно з вами. Вибачте", — іронічно завершив свою промову співак.

Лише за годину публікація набрала майже 10 тисяч лайків. "Імунітет" до хейтерів зацінила й акторка Ксенія Мішина, яка написала в коментарях, що обожнює Артема.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника. Також ми розповідали, що треки Пивоварова та Макса Барських вивчатимуть у шкільній програмі.