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Я негідник: Пивоваров записав чуттєве відео з вибаченнями

14 жовтня 2023 16:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Я негідник: Пивоваров записав чуттєве відео з вибаченнями
Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірковий тренер телешоу "Голос країни-13", співак Артем Пивоваров записав однохвилинне звернення, в якому іронічно вибачився перед всіма тими, кого він, на його думку, образив. В ролик 32-річний уродженець Харківської області також вставив скриншоти коментарів користувачів соцмереж, які писали свої зауваження Артему. 

Відповідне відео з’явилось у соцмережах співака.

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Артем Пивоваров вибачається

Артист записав відео біля вікна на свій смартфон. Співак позував у стильних сонцезахисних окулярах. Без особливих емоцій на обличчі він назвав себе всіма тими словами, якими його описували деякі користувачі соцмереж.

"Я покидьок, я негідник, я хайпожер. І взагалі в мене проблема з репертуаром. Я хочу подякувати коментаторам на Facebook, YouTube — дякую, ви відкриваєте мені очі на цю реальність", — заявив Пивоваров. 

Також у відео Артем перелічив усі творчі здобутки під час повномасштабної війни. Випустив 10 кліпів, створив саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня". А цього року презентував 17 композицій в альбомі та відіграв аншлагові концерти в столичному "Палаці Україна".

"Я перепрошую у всіх-усіх за те, що поводився так нечемно з вами. Вибачте", — іронічно завершив свою промову співак. 

Лише за годину публікація набрала майже 10 тисяч лайків. "Імунітет" до хейтерів зацінила й акторка Ксенія Мішина, яка написала в коментарях, що обожнює Артема. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника. Також ми розповідали, що треки Пивоварова та Макса Барських вивчатимуть у шкільній програмі.

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