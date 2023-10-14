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Я негодяй: Пивоваров записал чувственное видео с извинениями

14 октября 2023 16:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Я негодяй: Пивоваров записал чувственное видео с извинениями
Певец Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звездный тренер телешоу "Голос країни-13", певец Артем Пивоваров записал одноминутное обращение, в котором иронически извинился перед всеми теми, кого он, по его мнению, оскорбил. В ролик 32-летний уроженец Харьковской области также вставил сакриншоты комментариев пользователей соцсетей, писавших свои замечания Артему.

Соответствующее видео появилось в соцсетях певца.

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Артист записал видео у окна на свой смартфон. Певец позировал в стильных солнцезащитных очках. Без особых эмоций на лице он назвал себя всеми словами, которыми его описывали некоторые пользователи соцсетей.

"Я подонок, я подлец, я хайпожер. И вообще у меня проблема с репертуаром. Я хочу поблагодарить комментаторов на Facebook, YouTube — спасибо, вы открываете мне глаза на эту реальность", — заявил Пивоваров.

Также в видео Артем перечислил все творческие достижения во время полномасштабной войны. Выпустил 10 клипов, создал саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня". А в этом году презентовал 17 композиций в альбоме и отыграл аншлаговые концерты в столичном "Дворце Украина".

"Я извиняюсь перед всеми за то, что обращался так невежливо с вами. Извините", — иронически завершил свою речь певец.

Лишь за час публикация набрала почти 10 тысяч лайков. "Иммунитет" к хейтерам заценила и актриса Ксения Мишина, которая написала в комментариях, что обожает Артема. 

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез маленького поклонника. Также мы рассказывали, что треки Пивоварова и Макса Барских будут учить в школьной программе.

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