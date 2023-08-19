"Я просто старію": Шарліз Терон відповіла на чутки про пластичну операцію

Акторка Шарліз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

Акторка Шарліз Терон спростувала будь-яку інформацію те, що вона робила підтяжку обличчя, щоб виглядати молодшою. На справді її змінам у зовнішності є просте пояснення.

Про це пише Daily Mail.

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48-річна акторка вже два десятиліття відома як обличчя найпродаваного аромату Dior J'Adore.

"Моє обличчя змінюється, і мені подобається, що моє обличчя змінюється і старіє, — зазначила в новому інтерв’ю вона журналу Allure. — Але люди думають, що я підтягнула обличчя. Вони запитують: "Що вона зробила зі своїм обличчям?". Я кажу: "Та я просто старію! Це не означає, що я зробила погану пластичну операцію. Так буває".

Актриса також не є прихильницею подвійних стандартів між чоловіком і жінкою, коли справа стосується старіння.

"Мене завжди хвилювало те, що чоловіки з віком як хороші вина, а жінки наче зрізані квіти. Я зневажаю цю концепцію і хочу боротися з нею, але я також вважаю, що жінки хочуть старіти так, як їм подобається. Я думаю, що нам потрібно трохи більше співпереживати тому, як ми всі проходимо цей шлях", — переконана акторка.

Зірка розповіла кумедну історію про те, як вона та її старша донька Джексон, 11 років, пройшли повз один з її рекламних щитів J'Adore.

"Моя старша була просто збентежена. Вона каже: "Боже мій, мамо! Ти без сорочки". Я подумала: "Ти права. Я навіть не усвідомлювала цього". Вона каже: "Усі мої друзі побачать це. Я маю на увазі, ти можеш просто одягнути сорочку?", — пригадала зірка.

Актриса також розповіла про те, які ролі більше не грає через вік.

"Я ніколи, ніколи не знімусь у фільмі і не скажу: "Так, я наберу 40 фунтів". Я ніколи більше цього не зроблю, тому що ви не можете це зняти. Коли мені було 27 років, я знімалася у "Монстро", я схудла на 30 фунтів за одну ніч. Я пропустила три прийоми їжі, і я повернулася до нормальної ваги. Тоді я зробила це в 43 роки для "Таллі", і я пам’ятаю, як рік, намагалася схуднути, я зателефонував своєму лікарю і сказала: "Мені здається, я помираю, тому що я не можу скинути цю вагу". І він сказав: "Тобі вже за 40. Заспокойся. Твій метаболізм не такий, як був", — розповіла акторка.

Терон набрала 50 фунтів ваги, щоб зіграти вагітну і втомлену матір трьох дітей у "Таллі" у 2018 році.

Раніше Шарліз розповіла, що набір ваги заради ролі довів її до депресії.

О 2 годині ночі вона з’їдала чимало жирної їжі.

"Я хотіла відчути те, що відчувала ця жінка, і я думаю, що це був спосіб для мене наблизитися до неї її і потрапити в це мислення. Знаєте, це було для мене величезним сюрпризом. Я отримала досить сильний удар від депресії. Так, уперше в житті я їла стільки поганих продуктів і випила забагато солодких напоїв. Мені було не так весело зніматися в цьому фільмі", — сказала про свій досвід зірка.

Шарліз сказала, що їй доводилося їсти цілодобово, щоб утримувати вагу, поглинати навіть бургери і молочні коктейлі на сніданок.

"Перші три тижні завжди веселі, тому що ти схожий на дитину в кондитерській. А потім через три тижні це вже не весело це стає роботою. Я пам'ятаю, що мені довелося ставити будильник посеред ночі, щоб просто підтримувати вагу", — розповіла Терон.

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